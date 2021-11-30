РИАМО - 30 ноя. Президент РФ Владимир Путин заявил, что потребительские цены в стране ускорили свой рост из-за влияния, оказываемого внешними факторами, сообщает Газета.ru.

На 13-м инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» российский лидер указал главам регионов и правительству на то, что нужно нарастить объемы производства продуктов питания на внутреннем рынке.

Президент подчеркнул, что увеличение объемов производства и повышение доступности продовольственных товаров — это ключевой показатель эффективности работы в данной сфере.

Глава государства добавил, что действие на опережение будет эффективно бороться с ростом цен. Так, необходимо избавиться от тех факторов, которые влияют на увеличение цены товара.

По словам Путина, риски роста цен на продовольствие растут по всему миру и также ощущаются на территории России. Например, дорожает пшеница, при этом подобная тенденция может сохраниться в будущем.