РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 ноя. Приезжего задержали в Домодедове по подозрению в совершении квартирной кражи, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть полиции поступило заявление от 42-летнего местного жителя о том, что из арендованной им квартиры на улице Ленинской украли элекроинструменты, деньги и другое имущество. Сумма ущерба составила 70 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 30-летнего уроженца Ульяновской области, который временно проживал в квартире у потерпевшего.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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