РИАМО - 30 ноя. В Подмосковье проведут переоценку кадастровой стоимости недвижимости, это работа коснется более 13 млн объектов в регионе, заявила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Государственная кадастровая оценка земельных участков в Подмосковье пройдет в 2022 году и охватит 4,1 млн земельных участков, а 9,1 млн подмосковных объектов капитального строительства переоценят в 2023 году», — сказала Адигамова.

Она отметила, что результаты проведения оценки объектов недвижимости лягут в основу расчета налогов за земельные участки в 2024 году, а за объекты капстроительства — в 2025-м.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, предыдущая кадастровая оценка проходила в Подмосковье в 2018 году и охватила 12,3 млн объектов — 3,9 млн земельных участков и 8,4 млн объектов капитального строительства. За это время количество объектов недвижимости увеличилось почти на миллион. Кроме того, с 2018 года в области наблюдается резкий рост рынка недвижимости.

«Важно напомнить, что рост налогов на недвижимость физлиц ограничивается 10% в год, то есть значительных изменений налогоплательщики не почувствуют. К примеру, налог на квартиры площадью 50 кв. м в среднем может увеличиться на 200 рублей, а на земельные участки площадью 10 соток — в среднем на 400 рублей», — заключила Адигамова.

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