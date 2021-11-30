РИАМО - 30 ноя. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление Московского областного УФАС России о штрафе ПАО «Россети Московский регион» на 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Поводом к возбуждению дела об административном правонарушении являлась жалоба гражданина на нарушение компанией правил технологического присоединения, которое выразилось в невыполнении мероприятий по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств в срок.

УФАС установило, что ПАО «Россети Московский регион» нарушило правила технологического присоединения, и оштрафовало компанию.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Россети Московский регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность постановления Московского областного УФАС России.