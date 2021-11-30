РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. На территории Королева 20 декабря откроются 9 елочных базаров, сообщает пресс-служба городской администрации.

В Королеве уже установлены елки, улицы города украшают к Новому году. 1 декабря состоится открытие зимнего сезона и катка у центральной площади.

С 20 декабря в Королеве заработают 9 елочных базаров. Купить елку на них можно будет до 31 декабря.

Новогодние ярмарки откроются на центральной площади и у гипермаркета «Глобус» 20 и 23 декабря соответственно.

К новому году украшены не только улицы, но и торговые центры. С 1 декабря на центральной площади будет работать фестиваль фудтраков.

Составить зимний туристический маршрут по Подмосковью>>