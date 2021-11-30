РИАМО - 30 ноя. В ходе переоценки кадастровой стоимости торговых центров в Подмосковье может произойти и снижение кадастровой стоимости удаленных ТЦ, и увеличение стоимости, сообщил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

В течение двух лет в регионе будет проходить государственная кадастровая оценка земельных участков и объектов капитального строительства.

«Ряд торговых центров увеличил объемы продаж. Например, Ikea. Ряд - закрылся. Мы будем очень внимательно смотреть. Их (торговых центров - ред.) всего чуть более 4 тысяч, а крупных 200», - сказал Лавряков.

Он отметил, что кадастровая стоимость может и упасть, особенно в удаленных городских округах.

«Кадастровую стоимость нельзя подкручивать, а вот налоговые льготы можно. Резкого роста (кадастровой стоимости - ред.), особенно торговых объектов, не будет», - заключил Лавряков.

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