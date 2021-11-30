РИАМО - 30 ноя. Завершено расследование уголовного дела по факту кражи антиквариата и старинной скрипки из дома в одном из дачных некоммерческих партнерств Солнечногорска. Перед судом предстанет житель Нижегородской области, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По версии следствия, злоумышленник проводил ремонтные работы в доме. <…> Когда владельцев жилища не было дома, он похитил оттуда более 30 антикварных книг и журналов, бронзовый подсвечник, амбарный замок, церковную утварь, а также старинную скрипку», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

В сентябре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Нижегородской области. В его жилье нашли часть похищенного антиквариата. Остальное он успел сбыть через сайт объявлений.

Уголовное дело направлено в Солнечногорский городской суд Подмосковья.

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