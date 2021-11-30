РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. С 22 по 29 ноября волонтерский центр «Единой России» в Люберцах обработал 28 обращений от жителей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В основном это доставка продуктов питания и лекарств на дом. География выездов обширная – звонки поступали и из Малаховки, и из Октябрьского, но большинство адресов заявителей – в черте города», – сказал руководитель аппарата местного отделения «Молодой Гвардии» Антон Ванеев.

По словам руководителя фракции «Единая Россия» в люберецком совете депутатов Александра Шлапака, за прошлый отчетный период волонтеры обработали 37 заявок.

В штабе добровольцев в Люберцах помогают 147 человек. Это студенты, участники МГЕР и Молодежного парламента.

Обратиться в волонтерский штаб можно по номерам телефона: 8(495)503-55-36 и 8(916)427-28-31. Единый номер горячей линии #МыВместе: 8(800)200-34-11.