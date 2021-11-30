РИАМО - 30 ноя. Москвичи могут присоединиться к международной благотворительной акции «Щедрый вторник». Некоммерческие организации в рамках проекта запустили несколько программ, которые приурочены к этому дню, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» запустил программу помощи «Мамино окно» (https://womenprolife.ru/projects/24). Все желающие могут заказать набор продуктов на 1, 2 недели или месяц для беременных и мам, которые оказались в трудной ситуации. В наборы входят макароны, молоко, крупы, сахар, мука, мясные и овощные консервы, чай, кофе и другие продукты.

В Конькове 5 декабря пройдет зимняя благотворительная ярмарка, направленная на поддержку детских программ центра лечебной педагогики «Особое детство». Там можно будет приобрести подарки, которые сделали особенные дети в творческих мастерских. На выбор будут представлены керамическая и деревянная посуда, елочные игрушки, стильные украшения, книги, открытки и календари.

На фудкорте можно будет попробовать блюда восточной и европейской кухни, шоколад и другие сладости. Кульминацией праздника станет концерт группы Moonberry Jam.

Ярмарка начнет работать в 14:00 по адресу: Профсоюзная ул., д. 136, корп. 5. Чтобы принять участие, необходимо предварительно зарегистрироваться, а на входе надеть маску и бахилы.

На сайте фонда «Дети-бабочки» можно поддержать акцию «Коробка здоровья» для помощи детям с буллезным эпидермолизом. Воспитанникам фонда отправят посылки с необходимыми средствами по уходу за кожей: губчатыми и сетчатыми покрытиями, специальными бинтами и салфетками, бесспиртовыми антисептиками. Также в коробки положат индивидуальные наборы для конкретных малышей.

Благотворительный фонд «Найди семью» предлагает помочь оплатить медицинские препараты, врачебные консультации и лечение для детей из приемных сетей. Можно сделать пожертвование как в адрес определенного ребенка, так и фонда в целом, средства с такого пожертвования распределят между всеми подопечными. Принять участие в марафоне можно до 31 декабря на сайте фонда.

На сайте мэра и правительства Москвы можно поддержать 55 благотворительных фондов через специальный сервис. Также он доступен в разделе «Мои платежи» по кнопке «Благотворительность» и во вкладке «Платежи» мобильного приложения «Моя Москва».

Форум «Языковая политика в Российской Федерации» пройдет в Москве 16 декабря>>