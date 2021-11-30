РИАМО - 30 ноя. Более 32 млрд рублей должны заплатить жители Подмосковья по имущественным налогам по итогам 2020 года. Уведомления отправлены онлайн и по почте, заявила начальник отдела имущественных и ресурсных налогов Управления ФНС России по Московской области Елена Тарасова.

Срок уплаты всех налогов, указанных в уведомлении, один - 1 декабря 2021 года.

«В 2021 году налоговые органы Московской области разослали уведомления 4,9 млн налогоплательщикам на сумму более 32 млрд рублей. Все они доставлены адресатам», - заявила Тарасова.

Она отметила, что из них в электронном виде через «Личный кабинет налогоплательщика» уведомления направлены 1,6 млн физических лиц, остальным - по почте.

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