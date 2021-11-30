РИАМО - 30 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2215 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Одинцовском округе (214), Мытищах (124), Сергиево-Посадском округе (106), Раменском округе (94) и Химках (90), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19.

89 случаев заболевания коронавирусом также выявили в Ступине, 86 – в Орехово-Зуевском округе, 84 – в Подольске, 82 – в Солнечногорске, 76 – в Королеве, 74 – в Коломне, 71 – в Домодедове, 69 – в Серпухове, 67 – в Жуковском, 66 – в Красногорске, 62 – в Долгопрудном, 59 – в Богородском округе, 52 – в Егорьевске, 40 – в Чехове, 35 – во Фрязине.

По 34 случая выявлено в Павловском Посаде и Истре, 33 – в Кашире, 31 – в Наро-Фоминском округе, по 29 – в Дмитровском округе, Пущине и Щелкове, по 28 – в Шатуре и Электростали, 27 – в Ленинском округе, 25 – в Люберцах, 23 – в Клину, 22 – в Краснознаменске, 19 – в Талдомском округе, 17 – в Лобне, по 15 – в Ивантеевке, Котельниках и Лыткарине.

По 14 случаев коронавируса зарегистрировали в Волоколамском округе, Воскресенске и Электрогорске, 13 – в Дубне, 11 – в Луховицах, по 9 – в Лотошине и Озерах, 7 – в Шаховской, по 6 – в Можайском округе, Серебряных Прудах и Дзержинском, 4 – в Рузском округе, по 3 – в Бронницах и Зарайске, по 1 – в городском округе Пушкинский, Черноголовке и Власихе.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Балашихе, Звездном городке, Красноармейске, Лосино-Петровском, Молодежном, Протвине, Реутове и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 589 566 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 449 человек, выздоровели 521 394 человека.

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