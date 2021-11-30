РИАМО - 30 ноя. В 2021 году в Подмосковье зафиксировали бум строительства жилых домов, сообщил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

Лавряков также рассказал о росте цен на квартиры в регионе.

«Московский регион сегодня характеризуется гигантским скачкообразным ростом цен на квартиры. <...> У нас рост за три года относительно 2018 года составил почти 60% в среднем по квартирам. Понятно, что в ближнем Подмосковье дороже», - сказал Лавряков.

Он отметил, что, например, Москва провела кадастровую оценку, увеличив кадастровую стоимость на 25%.

«Мы наблюдаем бум на земельном рынке. В этом году огромное количество строящихся жилых домов. <...> Можем успокоить, мы очень внимательно будем смотреть и эти пики нивелировать. Не нужно опасаться, что проведение кадастровой оценки существенно поднимет кадастровую стоимость», - заключил Лавряков.