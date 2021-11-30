РИАМО - 30 ноя. Пробки в 7 баллов из 10 возможных образовались на столичных дорогах днем во вторник, к 18 часам пробки вырастут до 9 баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Самая сложная ситуация наблюдается на Бульварном и Садовом кольцах – движение «бордовым» цветом обозначено в Тверском, Мещанском и Гагаринском районах.

Кроме того, заторы наблюдаются на Третьем транспортном кольце, а также на северо-западе и юго-востоке МКАД.

К 17 часам пробки вырастут до 8 баллов, к 18 часам – до 9 баллов. А к 20 часам спадут до 7 баллов.