РИАМО - 30 ноя. Синоптики предупреждают о скором сильном похолодании на территории Подмосковья. С первыми заморозками на водоемах региона начнет образовываться тонкий лед, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».
Как отметил первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако, лед на водоемах нарастает сверху вниз. Наступать на него не следует, иначе легко провалиться в ледяную воду. Это может быть опасно для здоровья человека.
В Московском регионе во вторник объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды: до 21 часа ожидаются сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и мокрый снег. К вечеру образуется гололедица, а температура опустится ниже нуля.
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