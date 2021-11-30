РИАМО - 30 ноя. Синоптики предупреждают о скором сильном похолодании на территории Подмосковья. С первыми заморозками на водоемах региона начнет образовываться тонкий лед, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас».

Как отметил первый заместитель начальника «Мособлпожспаса» Анатолий Плевако, лед на водоемах нарастает сверху вниз. Наступать на него не следует, иначе легко провалиться в ледяную воду. Это может быть опасно для здоровья человека.

«На поверхности лед может выглядеть прочным и безопасным, но на деле он тонкий и хрупкий. В зимней одежде крайне трудно выбраться из полыньи. Всего нескольких минут, проведенных в ледяной воде достаточно, чтобы оставить непоправимый след на здоровье человека. Берегите себя и своих близких», – добавил Плевако.

В Московском регионе во вторник объявлен «оранжевый» уровень опасности погоды: до 21 часа ожидаются сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и мокрый снег. К вечеру образуется гололедица, а температура опустится ниже нуля.

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