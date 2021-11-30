РИАМО - 30 ноя. Программа по установке экопунктов в Подмосковье будет реализована с 2021 по 2024 годы. Автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок появятся в школах, парках и скверах, на бульварах, набережных, детских площадках, стадионах, в торговых центрах, жилых кварталах и административных зданиях, сообщает пресс-служба регионального министерства ЖКХ.

На сегодняшний день в Московской области собрано 573,2 тыс. пластиковых бутылок и 229,4 тыс. алюминиевых банок.

Ежегодно в России производится порядка 70 млн тонн отходов, которые впоследствии могут загрязнять воздух, водоемы и почву.

Чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды и кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, ведется активная работа в рамках национального проекта «Экология».

Московская область стала первым регионом в РФ, который полностью перешел на новый стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами. Задача создаваемой новой индустрии – максимально снизить ущерб природе Подмосковья, минимизировать количество бытовых отходов, попадающих на «захоронение» в землю.

Экопункт – автомат по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок, который позволяет не только собирать вторичное сырье и направлять его на переработку, но и получать баллы, которые можно потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания.

Вторсырье в таких пунктах уже чистое и не нуждается в дополнительной сортировке. По мере наполнения устройств накопленные банки и бутылки вывозят, прессуют в брикеты и отправляют на переработку.

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