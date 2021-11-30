РИАМО - 30 ноя. В автокатастрофе в Орловской области погиб начальник одного из отделов Управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Москве, сообщает mk.ru.

ДТП произошло 29 ноября 2021 года на дороге Ливны – Брод-Верховье.

39-летний мужчина ехал вместе со своим отцом на BMW X7. Во время движения авто слетело в кювет, оба находившихся в машине человека погибли на месте.

Офицер был в очередном отпуске.

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