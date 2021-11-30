РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Люберецкие гимнастки завоевали 1 золотую и 2 серебряные медали на чемпионате округа, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Во дворце спорта «Триумф» 28 и 29 ноября проходили первенство и чемпионат городского округа Люберцы «Сияние Осени» по художественной гимнастике. Соревнования состоялись в 4 раз. Возраст участниц – 11-18 лет.

«В этом году побороться за медали приехали 250 спортсменок, 10 гимнасток представляли городской округ Люберцы», – сказал Ружицкий.

Гимнастки городского округа выиграли 3 медали. Виктория Попова получила золото, а Ксения Гринько и Самира Галеева завоевали серебряные медали.