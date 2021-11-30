РИАМО - 30 ноя. Из-за мокрого снега и порывистого ветра на всей территории обслуживания сетей АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московской регион» введен режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ готовы в совокупности 718 бригад территориальных сетевых компаний. В случае необходимости в ликвидации последствий непогоды и оперативном восстановлении электроснабжения будут задействованы 2 857 единиц спецтехники.

192 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 51 МВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

«Введение режима повышенной готовности позволяет повысить скорость реагирования на возможные технологические нарушения, связанные с непогодой, и сократить время восстановительных работ», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по телефону: 8(800)220-02-20, а также телефону горячей линии АО «Мособлэнерго»: 8(495)99-500-99.

В Московском регионе сейчас наблюдаются сильный ветер и снегопад, к вечеру ожидаются отрицательные температуры воздуха. На дорогах может образоваться гололедица.

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