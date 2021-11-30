РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий посетил центр развития естественно-научного и технологического профиля «Точка роста», который открыли на базе школы №48 в поселке Малаховка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Также дополнительные центры открыты в школах №№18 и 47 в рамках президентского проекта «Образование».

«Для организации учебного процесса в школы и гимназии закуплены многофункциональные интерактивные панели, ноутбуки, 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, новая мебель», - сказал Ружицкий.

Центры образования «Точка роста» открываются на базе школ в населенных пунктах численностью до 60 тыс. человек. До конца 2024 года в России планируют открыть 24 950 центров.