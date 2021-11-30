РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Жителей подмосковного Подольска попросили соблюдать правила пожарной безопасности в период отопительного сезона, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В частности, следует своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи, заделать трещины в кладке печи и дымовой трубе, побелить конструкцию печи и не допускать ее перекаливания. Также следует исключить растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями, не оставлять топящиеся печи без присмотра и не поручать это детям. Отопительные электрические приборы и плиты нужно содержать в исправном состоянии, подальше от штор и мебели на несгораемых подставках.

«Не допускайте включения более одного электроприбора повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети. Не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено. Будьте осторожны с огнем! Берегите свою жизнь и жизнь своих близких», - говорится в сообщении.

В случае возникновения пожара следует звонить по телефонам: 101; 112; 8(496)754-56-10.