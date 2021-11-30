РИАМО - 30 ноя. Днем во вторник в столице начался сильный снегопад, местами даже наблюдается метель, передают корреспонденты РИАМО.

Так, на севере города, в районе станции метро «Полежаевская» снег идет крупными хлопьями. Сильные порывы ветра подхватывают снежинки и несут их на большой скорости. Из-за снегопада ухудшилась видимость: снежная пелена скрыла из виду башни «Москва-Сити». Снег уже припорошил газоны и крыши некоторых зданий.

В Обручевском районе видимость значительно ухудшилась. Припаркованные автомобили, дороги, газоны и тротуары начали покрываться небольшим слоем снега. При этом дует сильный ветер, который раскачивает деревья.

В поселении Десеновском новой Москвы снег идет крупными хлопьями, но тает, едва долетев до земли. Однако крыши машин слегка припорошило снегом.

В районе Новокосино на востоке Москвы идет сильный снегопад, также дует мощный порывистый ветер. Снег остается лежать на газонах, на пешеходных дорожках и проезжей части он тает. Прохожие пытаются уберечься от непогоды под зонтами.

Снежная метель наблюдается в Гагаринском районе Москвы. На пересечении Ломоносовского и Ленинского проспектов образовался дорожный затор, вызванный погодными условиями. Количество людей на улицах значительно уменьшилось.

Ранее синоптики предупреждали о сильном снегопаде и штормовых порывах ветра в последний день осени. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

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