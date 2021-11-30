РИАМО - 30 ноя. Днем во вторник на территории Москвы дождь начал переходить в снег, который сопровождается порывистым ветром до 17-22 м/с, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Также в мегаполисе начинается метель. Видимость ухудшится до 1 км и менее.

Температура воздуха начала понижаться и уже сейчас приближается к нулевой отметке. А после 15 часов упадет до минусовых значений.

«Скоро ожидается такое опасное явление погоды, как гололедица, толщина которой в первую зимнюю ночь достигнет 10-15 мм. Зона гололедицы (не путать с гололедом) охватит собой всю Центральную Россию, Верхнее и Среднее Поволжье. На дорогах и тротуарах станет чрезвычайно скользко!» - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что на такой дороге тормозной путь машины, ехавшей 60 км/ч, увеличивается с 20-30 м до 130-140 м.

Во вторник в Москве начнет формироваться и снежный покров, высота которого 1 декабря составит как минимум 5-7 см, по северу Подмосковья до 5-10 см, на западе области (в районе Можайска) местами до 7-12 см.

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