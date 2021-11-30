РИАМО - 30 ноя. Водителей и пешеходов просят быть аккуратными на улице из-за усилившегося ветра и мокрого снега, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

Водителям не рекомендуют оставлять машины рядом с шаткими конструкциями, также нужно сохранять бдительность при проезде мимо дорожных знаков, а еще соблюдать скоростной режим.

Пешеходов призвали не ходить под деревьями, ЛЭП и рекламными щитами. В поздние часы Минтранс региона рекомендует носить световозвращающие элементы.

Во вторник в Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за сильного ветра. В Подмосковье до 21 часа ожидается сильный ветер с порывами до 20-25 м/с и мокрый снег, а к вечеру образуется гололедица и температура опустится ниже нуля градусов.

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