РИАМО - 30 ноя. Сотрудники столичной полиции установили дополнительный факт деятельности ранее задержанных мужчин, которые обвиняются в подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Ими также изготовлено и сбыто свыше 40 бланков ПЦР-тестов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В июне правоохранители задержали 2 мужчин, подозреваемых в торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса через интернет и один из мессенджеров. На них завели уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (оборот поддельных документов).

В ходе расследования выяснилось, что злоумышленники изготовили и заполнили от имени различных поликлиник более 40 бланков ПЦР-тестов на наличие Covid-19 с отрицательными результатами, а также несколько бланков справок о медотводе от вакцинации. Оттиски печатей на них поддельные.

По данному факту дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ.

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