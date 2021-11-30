РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. Депутаты Московской областной думы от партии «Единая Россия» и члены люберецкой фракции в совете депутатов округа к 20-летию партии проведут встречи с жителями Люберец, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат Мособлдумы Лидия Антонова будет вести прием населения 1 декабря с 13:00 до 14:00. По вопросам благоустройства можно обратиться к депутату Мособлдумы Игорю Коханому 6 декабря с 11:00 до 13:00. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско прием ведет 7 декабря с 14:00 до 16:00.

Депутаты люберецкой партийной фракции проведут приемы по следующему графику: 1 декабря с 14:00 до 16:00 – Дмитрий Крестинин; 2 декабря с 10:00 до 12:00 – Леонид Троицкий (по вопросам молодежной политики и спорта); 3 декабря с 13:00 до 14:00 – председатель совета депутатов Сергей Антонов; 7 декабря с 10:00 до 12:00 – Мамед Азизов (по вопросам работы управляющих компаний и служб жилищно-коммунального хозяйства.

8 декабря с 10:00 до 12:00 прием ведет Наталья Скисова по вопросам работы учреждений образования, а с 14:00 до 16:00 – руководитель фракции Александр Шлапак. Кроме того, в этот день жители смогут получить юридическую консультацию с 10:00 до 12:00.

9 декабря с 14:00 до 16:00 на вопросы жителей по соцподдержке ответит заместитель начальника Люберецкого управления социальной защиты населения Илья Черкасов. 10 декабря с 10:00 до 12:00 прием ведет Александр Мурашкин.

Общественная приемная находится по адресу: улица Кирова, дом №22. Время работы - с 10:00 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:00.