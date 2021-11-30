РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Управляющая компания ООО «Импульс» с 1 декабря проведет в Подольске акцию «Встреть Новый год без долгов!», сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

С 1 по 25 декабря ООО «Импульс» предлагает собственникам, имеющим задолженность, стать участниками акции.

Для этого необходимо обратиться в бухгалтерию УК, получить платежный документ по оплате жилищно-коммунальных услуг за ноябрь и заявить о своем желании принять участие в акции. Бухгалтер сообщит сумму долга и сумму пеней. При оплате полной суммы долга до 25 декабря пени предъявлены не будут.

Узнать подробности можно по телефону: 8(495)801-79-99.

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