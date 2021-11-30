РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Современную школу на 275 мест возведут в ЖК «Леоновский парк» подмосковной Балашихи, к ее строительству планируют приступить в 2022 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Во вторник в Балашихинском отделении партии «Единая Россия» состоялся личный прием председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Участие в мероприятии также принял глава городского округа Сергей Юров. Жители ЖК «Леоновский парк» обратились к Брынцалову с вопросом открытия новой школы в микрорайоне. В 2015 году застройщик школы был признан банкротом - обязательства по строительству не были выполнены.
Он добавил, что это будет качественная современная школа с соблюдением всех требований, отметив, что строительство соцобъектов в Балашихе является приоритетной работой. Важно, чтобы были созданы комфортные условия для жителей округа.
Школа на 275 мест в ЖК «Леоновский парк» будет построена в рамках государственной программы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Проект уже разработан и согласован с министерством образования Московской области. Он получил положительное заключение экспертизы.
Также в рамках встречи жители обратились к Брынцалову по вопросу открытия нового детского сада на улице Твардовского в микрорайоне Южный и поинтересовались о планах реконструкции стадиона «Труд» на улице Спортивной. Всего на приеме было рассмотрено 4 вопроса.
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