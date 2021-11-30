РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Современную школу на 275 мест возведут в ЖК «Леоновский парк» подмосковной Балашихи, к ее строительству планируют приступить в 2022 году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во вторник в Балашихинском отделении партии «Единая Россия» состоялся личный прием председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова. Участие в мероприятии также принял глава городского округа Сергей Юров. Жители ЖК «Леоновский парк» обратились к Брынцалову с вопросом открытия новой школы в микрорайоне. В 2015 году застройщик школы был признан банкротом - обязательства по строительству не были выполнены.

«На данный момент есть участок, на котором можно разместить школу на 275 мест в рамках бюджета Московской области и городского округа. По программе мы хотели начать строительство в 2023-2024 годах, но вышли с предложением построить раньше. Уже в следующем году начнем строительство. Планируем в 2023 году ее открыть», - сказал Брынцалов.

Он добавил, что это будет качественная современная школа с соблюдением всех требований, отметив, что строительство соцобъектов в Балашихе является приоритетной работой. Важно, чтобы были созданы комфортные условия для жителей округа.

Школа на 275 мест в ЖК «Леоновский парк» будет построена в рамках государственной программы региона «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Проект уже разработан и согласован с министерством образования Московской области. Он получил положительное заключение экспертизы.

Также в рамках встречи жители обратились к Брынцалову по вопросу открытия нового детского сада на улице Твардовского в микрорайоне Южный и поинтересовались о планах реконструкции стадиона «Труд» на улице Спортивной. Всего на приеме было рассмотрено 4 вопроса.

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