РИАМО - 30 ноя. Конкурс «А ну-ка, мамы!», посвященный Дню матери, прошел в Доме культуры Электрогорска 28 ноября, в нем приняли участие 6 женщин, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Анастасии Феногеновой, Ольге Прокаевой, Марии Машкетовой, Алле Деминой, Наталье Дудоладовой и Людмиле Синицыной предстояло показать чувство юмора, стиля и физическую форму в нескольких этапах.

Конкурс начался с «Визитной карточки». Женщины представили оригинальные слайд-шоу, в которых рассказали о себе, семье, работе и увлечениях. В задании «Кулинарный талант» мамы вместе со своими маленькими помощниками приготовили суп, жульен, пирожки, пряники, десерты и роллы.

Зрелищный этап «Мамина колыбельная» раскрыл музыкальные способности конкурсанток: все они креативно подошли к заданию. Участницы продемонстрировали красивые костюмы, а также увлекательные инсценировки. В интеллектуальном конкурсе женщины показали знания об автомобилях, спорте и работе с инструментами.

Зрительский восторг вызвал конкурс «Танцевальный номер», где мамам помогали дети, занимающиеся в танцевальных коллективах. Также им помогала группа поддержки.

В состав жюри вошли: начальник управления развитием отраслей социальной сферы Татьяна Панкова, замглавы администрации Нина Пастушенко, начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики Елена Казеннова, депутаты городского совета депутатов Александр Алавиев и Игорь Акимов.

Все участницы конкурса выступили достойно, поэтому жюри присудило победу каждой в номинации: «Мама-хозяюшка» — Анастасия Феногенова; «Мама-творчество» — Ольга Прокаева; «Мама-женственность» — Мария Машкетова; «Мама-нежность» — Наталья Дудоладова; «Мама-доброта» — Алла Демина; «Мама-очарование» — Людмила Синицына.

Все конкурсантки получили подарки, почетные грамоты главы города, а самое главное — положительные эмоции и бурю оваций.

«От танцевального конкурса под большим впечатлением, всегда хотела попробовать выступить на сцене. Спасибо за поддержку, которую оказала моя семья, организация «Родное гнездо» и ее руководитель Елена Билыч», — отметила участница конкурса Мария Машкетова.