РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. В рамках приема жителей в Балашихинском отделении «Единой России» поздравили старейших членов партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вручил им почетные грамоты регионального парламента и поблагодарил за работу, сообщается на сайте администрации муниципалитета.
Мероприятие было приурочено к 20-летию партии. Участие в нем также принял глава округа Сергей Юров.
Он пожелал всем уверенности в своих силах, оптимизма и хорошего настроения.
Московское областное отделение партии «Единая Россия» насчитывает порядка 30 тыс. человек. Депутаты партии являются авторами важнейших законов, принимают активное участие в реализации инициатив президента РФ, губернатора Московской области, партийных программ и проектов.
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