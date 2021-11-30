РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. В рамках приема жителей в Балашихинском отделении «Единой России» поздравили старейших членов партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вручил им почетные грамоты регионального парламента и поблагодарил за работу, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие было приурочено к 20-летию партии. Участие в нем также принял глава округа Сергей Юров.

«Именно вы, уважаемые ветераны, стояли у истоков нашей партии, во многом являетесь организаторами и вдохновителями нашей партийной организации. На сегодняшний день «Единая Россия» в Московской области – ведущая политическая сила. Главная цель нашей общей работы неизменна: повышение качества жизни жителей Подмосковья. Сделано многое, но и предстоит немало!» – сказал Брынцалов.

Он пожелал всем уверенности в своих силах, оптимизма и хорошего настроения.

Московское областное отделение партии «Единая Россия» насчитывает порядка 30 тыс. человек. Депутаты партии являются авторами важнейших законов, принимают активное участие в реализации инициатив президента РФ, губернатора Московской области, партийных программ и проектов.

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