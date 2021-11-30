РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 ноя. На станции Подлипки Дачные в подмосковном Королеве до конца года установят навесы и завершат косметический ремонт, сообщил «РИАМО в Королеве» депутат Госдумы Денис Кравченко.

Во вторник Кравченко совместно с представителями Московской железной дороги, Центральной пригородной пассажирской компании и городской администрации проверил ход ремонтных работ на станции Подлипки Дачные.

«Главная задача, которую мы должны решить, - это комфорт и безопасность для жителей города. В настоящий момент у пешеходного перехода устанавливаются навесы, в самом переходе проводят косметический ремонт. Работы должны завершить до конца этого года», - сказал Кравченко.

В пешеходном переходе и под навесами установят светильники, покрасят стены, установят поручни. На входе в переход будет работать система «сухие ноги» - под навесами перед входами в переход и выходами на платформу установлены решетки, чтобы грязь и снег не попадали на лестницы и в сам переход.

Также Кравченко отметил, что проводимые работы - это первый этап реконструкции. В планах РЖД - провести реконструкцию до 2025 года, однако депутат Госдумы подготовит письмо и сделает все возможное для того, чтобы завершить реконструкцию в 2022-2023 годах.