РИАМО - 30 ноя. По результатам проверок Госжилинспекции Московской области в этом году местным жителям вернули почти 69 млн рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Только в текущем месяце жителям было возвращено 1,7 млн рублей. В этом году в области инспекторы провели 887 связанных с начислениями проверок и выдали 430 предписаний в 36 муниципалитетах.

Больше всего денег вернулось от переплат за отопление – почти 47 млн рублей, а 11 млн клиентам вернули за переплату за вывоз ТКО.

На третьем месте оказался отдельно взятый городской округ Долгопрудный с графой «содержание общего имущества собственников», по которой жителям возместили более 3,9 млн рублей.

За переплаченное электричество жителям Подмосковья вернули более 3,1 млн рублей, 1,7 млн рублей – за холодную воду, 1,3 млн – за общедомовые нужды и 342 тыс. рублей – за горячее водоснабжение.

«Ошибки в расчетах за жилищно-коммунальные услуги – явление довольно частое. Но, как показывает практика Госжилинспекции, эти нарушения мы регулярно выявляем и обязываем устранить. В этой связи хочется напомнить управляющим организациям, что их долг – при первом обращении жителей сверить начисления и выдать документы с правильными расчетами. Но если этого не происходит, можете обращаться в Госжилинспекцию. Мы готовы защитить права жителей Подмосковья», – подчеркнула главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.