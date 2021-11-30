РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Сотрудники ГИБДД Подольска 1 декабря проверят соблюдение правил перевозки детей автомобилистами, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В Московской области почти половину всех пострадавших в ДТП с участием детей составляют пассажиры. Пренебрежительное отношение водителей (среди которых часто встречаются сами родители) к использованию автокресел и детских удерживающих устройств - одна из основных причин гибели или увечий маленьких пассажиров.

С целью предотвращения нарушений правил перевозки детей сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Подольску 1 декабря проведут профилактическое мероприятие «Детское кресло».