РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 ноя. В Домодедове 74% жителей вакцинировались от Covid-19, привиться можно в медучреждениях и мобильных пунктах, сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Вакцинация на настоящий момент – единственный способ уберечь себя от Covid-19. Да, после прививки люди тоже могут заболеть, но они переносят заболевание в разы легче. Сложно говорить такие вещи, но по-другому сейчас не скажешь: у тех, кто не привился, шансов выжить и перенести заболевание в легкой форме по-настоящему мало», – сказал главврач ДЦГБ Андрей Осипов.

Сделать прививку без записи в Домодедове можно в приемном покое больницы микрорайона Авиационный и Растуновской участковой больницы. Пункты работают в круглосуточном режиме.

Также для жителей функционируют мобильные пункты: в МФЦ на ул. Советской с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 и в парке «Елочки» в субботу и воскресенье с 10:00 до 14:00.

По записи прививку можно сделать в городской поликлинике по адресу: ул. Пирогова, д. 9; в поликлинике в мкрн Авиационный (ул. Ильюшина, д. 13/9); Растуновской поликлинике (с. Растуново, ул. Мирная, д. 7); Белостолбовской амбулатории (мкрн Белые Столбы, 1-й Московский проезд, д. 6); Востряковской амбулатории (мкрн Востряково, проспект 1-го Мая, д. 47А); Гальчинской амбулатории (д. Гальчино, бульвар 60-летия СССР, д. 13); Константиновской амбулатории (поселок ГПЗ «Константиново», ул. Центральная, д. 1) и Ямской амбулатории (с. Ям, ул. Больничное строение, д. 1).

Записаться на вакцинацию можно в личном кабинете на портале госуслуг или по телефону единого контакт-центра: 122.

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