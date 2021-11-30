РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Полицейские Подольска задержали подозреваемую в краже мобильного телефона, оставленного на кассе автозаправки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 43-летней местной жительницы о краже мобильного телефона, оставленного на кассе автозаправочной станции на улице Московской. Общая сумма материального ущерба составила 19 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлена и задержана 43-летняя местная жительница. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.