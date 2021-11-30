РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Жители Подольска смогут присоединиться к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 3 декабря в Подольском выставочном зале, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В День Неизвестного солдата состоится традиционная международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны». Она пройдет в рамках проекта «Большая история», который реализует молодежный парламент при Госдуме, и охватит все субъекты РФ и не менее 50 зарубежных стран. Цель тестирования – оценка уровня исторической грамотности граждан России, недопущение фальсификации событий военной истории, а также повышение интереса молодежи к получению исторических знаний.

Акция будет проходить в Подольском выставочном зале по адресу: проспект Ленина, дом 113/62. Начало в 11:00, соблюдение противоэпидемических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции обязательно. Записаться на мероприятие можно по телефону: 8(496)755-57-70. Учащиеся школ округа примут участие в акции на площадках, которые будут организованы в образовательных учреждениях, причем формат написания теста будет разный — очно и онлайн.

Участникам предложат ответить на 30 вопросов, за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Общее время выполнения заданий – 30 минут. Результаты участники узнают сразу после того, как ответят на все вопросы. Каждый участник получит сертификат о прохождении. В текущем году ряд вопросов теста будет посвящен героям войны. Задания готовят ученые Военного университета министерства обороны РФ.