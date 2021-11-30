РИАМО - 30 ноя. Столичным врачам удалось вылечить от коронавируса еще 3816 пациентов. С начала пандемии болезнь побороли 1 772 354 человека, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе выявили 2788 новых случаев заражения коронавирусом. В медучреждения города доставили 951 заболевшего. На аппаратах ИВЛ в настоящее время находятся 575 пациентов.

97 пациентов с подтвержденным коронавирусом за сутки умерли. За время пандемии жертвами Covid-19 стали 34 202 человека.

В городе продолжается вакцинация населения. Поставить прививку можно бесплатно в любом пункте вакцинации. Они работают при поликлиниках и на территории общественных пространств.

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