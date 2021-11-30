Частичное обрушение дома №22 в деревне Торбеево произошло 30 ноября из-за взрыва дизельного котла в доме. На кадрах, снятых сотрудниками МЧС, видно, как спасатели достают девочку восьми лет из обломков разрушенного дома, после спасения ребенка передали врачам.

В доме находилось два ребенка и их родители. Одного из детей родители достали из-под обломков до приезда спасателей. Вызволить девочку, оставшуюся под обломками, удалось силами приехавших сотрудников МЧС.