РИАМО - 30 ноя. Жителям столицы рекомендуется использовать городской общественный транспорт вместо личного из-за непогоды, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В нескольких районах Москвы ожидаются снег с дождем и ветер с порывами до 20-25 м/с. Граждан призывают пользоваться общественным транспортом. Если же отказаться от личных авто не получается, водителям рекомендуют соблюдать дистанцию от впереди идущих машин, снижать скорость и следить за ситуацией на дороге.

Пробки в Москве достигнут 9 баллов. К 21 часу ожидается, что движение на дорогах станет свободнее, хотя погодные условия не улучшатся.

Пешеходов просят держать детей за руку при переходе дороги и надевать одежду со световозвращающими элементами.

Специалисты Дептранса Москвы призвали граждан по возможности оставаться дома, чтобы коммунальная техника могла оперативно устранять последствия снегопада.