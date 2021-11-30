РИАМО - 30 ноя. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что исследование и оценка эффективности вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» займет три недели, сообщает Газета.ru.

«Спутник» показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. <…> Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку», - сказал Дмитриев.

Ранее китайским ученым удалось выяснить, что новый штамм Covid-19 «омикрон» имеет более высокую патогенность по сравнению с прошлыми видами коронавируса. «Омикрон» быстро распространяется, имеет высокую выживаемость и способен негативно воздействовать на иммунитет.

Ученые из НИЦ имени Гамалеи уже начали работу по адаптации российской вакцины «Спутник V» под новый штамм коронавируса «омикрон». В случае необходимости, массовое производство модифицированной вакцины сможет начаться через 45 дней.

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