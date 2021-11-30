РИАМО - 30 ноя. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин госпитализирован и проходит лечение в больнице, сообщает «Интерфакс».
Диагноз и состояние здоровья Рашкина неизвестны.
На прошлой неделе Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Решение было принято по итогам голосования в Госдуме. Это произошло из-за незаконной охоты в Саратовской области. Там депутат убил лося.
Сам Рашкин признался в содеянном и компенсировал ущерб покупкой нового животного.
По данным СМИ, у Рашкина обострилась давняя глазная болезнь, ему планируют провести операцию.
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