РИАМО - 30 ноя. В период пандемии важно следить за состоянием здоровья. Особенно это касается автомобилистов: нельзя садится за руль даже если температура тела составляет 37,5 градуса, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

«Обстановка эпидемическая, поэтому любая температура – это подозрение на воспалительный процесс и на Covid-19. Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание», – объяснил Звонков в интервью радио Sputnik.

Если температура ниже, у человека больше шансов добраться домой невредимым. Но измениться ситуация может моментально.

«Если есть тенденция к росту, то можно сесть за руль с 37,2, а добраться домой с 38,5 градуса», – отметил Звонков.

Плохое самочувствие автомобилиста может привести к серьезному ДТП, оценить свое состояние заболевшему человеку трудно. Лучше всего опираться на показатели приборов и измерять перед выездом давление и температуру.