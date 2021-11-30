РИАМО - 30 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не рассматривается возможность введения крупных штрафов за отказ от вакцинации от Covid-19. Об этом пишет Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Австрия первой из стран ЕС может с 2022 года ввести обязательную вакцинацию для населения от коронавируса. Немотивированный отказ от прохождения данной процедуры может грозить штрафом в размере до 7,2 тыс. евро или тюремным заключением на срок до 4 недель.

«Мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», — сказал Песков на встрече с журналистами.

Новый штамм коронавируса «омикрон» нашли в Ботсване и ЮАР. Специалисты считают, что он может быть более заразным, чем предыдущие варианты.

Штамм уже распространяется в Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. По данным Роспотребнадзора, случаев заражения «омикроном» на территории России пока не выявлено.

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