РИАМО - 30 ноя. Видеозапись спасения девочки из-под завалов дома в деревне Торбеево городского округа Люберцы опубликовал РЕН ТВ, на кадрах, снятых сотрудниками МЧС, видно, как спасатели достают девочку восьми лет из обломков разрушенного дома, после спасения ребенка передали врачам.

Частичное обрушение дома №22 в деревне Торбеево произошло 30 ноября из-за взрыва дизельного котла в доме.

В доме находилось два ребенка и их родители. Одного из детей родители достали из-под обломков до приезда спасателей. Вызволить девочку, оставшуюся под обломками, удалось силами приехавших сотрудников МЧС.

Прокуратура уже назначила проверку произошедшего инцидента. В ходе мероприятия будут установлены все обстоятельства происшествия, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.