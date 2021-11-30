РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 ноя. В парке «Наташинские пруды» городского округа Люберцы 4 декабря откроется резиденция Деда Мороза, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Резиденция будет работать в рамках губернаторского проекта Московской области «Зима в Подмосковье».

«Торжественное открытие состоится в субботу, 4 декабря, в 12 часов. В воскресенье, 5 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха откроется мастерская Деда Мороза», - сказал Ружицкий.

По его словам, 1 декабря во всех парках округа зажгутся новогодние ели. В этот день для жителей подготовят концертные программы.