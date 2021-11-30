РИАМО - 30 ноя. В Москве и области до 21 часа вторника объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за ветра до 25 м/с. Также по 2 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» является третьим уровнем опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Предупреждение из-за ветра до 25 м/с действует в столице до 21 часа вторника. Из-за ветра объявлен также «желтый» уровень опасности до 22 м/с с вечера вторника до 9 часов 1 декабря. Из-за снега и мокрого снега в городе действует предупреждение до 21 часа вторника, а из-за гололедицы - до 11 часов 2 декабря.

В Подмосковье из-за ветра с порывами до 25 м/с также действует предупреждение до 21 часа вторника. Опасность из-за ветра до 22 м/с сохранится в регионе до 9:00 1 декабря, из-за гололеда - до 11 часов 2 декабря, из-за снега и обледенения также до 21:00 этого дня.

В Московском регионе энергетики находятся в режиме повышенной готовности. В области и столице идет ливень, сопровождающийся порывистым ветром. К вечеру ожидаются отрицательные температуры и гололед.

Арктическое вторжение в Московском регионе: какой погоды ждать в декабре>>