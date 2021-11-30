РИАМО - 30 ноя. В аэропортах Московского авиаузла во вторник днем задержали или отменили 31 прилет и вылет, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково 6 рейсов задержано, 2 отменено. В Домодедове 8 рейсов задержали, еще 2 отменили. В Шереметьеве 4 задержки и 10 отмен рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там отмен и задержек не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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