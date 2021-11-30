РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 ноя. Руководство Госадмтехнадзора Московской области и сотрудники территориального отдела №11 ведомства проверили чистоту и порядок во дворах и на общественных пространствах Балашихи: контейнерных площадках, детской игровой инфраструктуре, в ходе инспекции сотрудники выявили ряд нарушений, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Навалы твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, а также порубочные остатки, ненадлежащее состояние ограждения, контейнеров, отсутствие графика вывоза ТБО выявлены при проверке содержания контейнерных площадок в мкрн Саввино на ул. Безымянная, 4, 2; Народного ополчения, 5; Спасский бульвар, 1, 3; Транспортная, 3А; в мкрн Салтыковка на Разинском шоссе, 4; в мкрн Кучино – на ул. Чаплыгина, 1.

Инспекторы поручили ответственным организациям привести в надлежещее состояние информационные щиты «Наше Подмосковье» на ул. Ленина, 1, проспекте Ленина, 2/5, а также фасады зданий трансформаторных подстанций в мкрн Саввино на ул. Калинина, д. 1, на пл. Преображения, 1, на ул. Народного ополчения, 1, в мкрн Железнодорожный на ул. Пионерской, 1.

В протокол объезда внесены пункты об устранении посторонних вандальных надписей и листовок на спортивном оборудовании на ул. Победы, 4, а также на опоре уличного освещения по ул. Аптекарской, 9/1 и ограждении в мкрн Ольгино на ул. Главной, 1А.

Кроме того, ответственной организации необходимо произвести ремонт скамейки в мкрн Железнодорожный на ул. Пионерской, д. 1.

Администрации округа, ООО «Норэнерго», АО «Мособлэнерго», МБУ «Благоустройство Балашиха» предписано устранить выявленные недостатки в определенные сроки. Устранение нарушений находится на контроле сотрудников территориального отдела №11.