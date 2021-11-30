РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 ноя. В Домодедове за сутки выявили 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 16 745 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.
В Подмосковье за сутки выявили 2 215 новых случаев заболевания.
Всего на данный момент в Московской области выявлено 589 566 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 10 449 человек. Выздоровели и выписались 521 394 человека.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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