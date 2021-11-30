РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 ноя. С начала пандемии в Красногорске выявили 29 910 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 66 – за минувшие сутки, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявлено 2 215 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 589 566 случаев инфекции. Скончались 10 449 человек. Выздоровели и выписались 521 394 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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