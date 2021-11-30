РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 ноя. Инструктор по физкультуре детского сада №40 «Капелька» в микрорайоне Силикатная-2 Подольска Людмила Еремина провела показательное занятие по физической культуре, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Представителям СМИ и администрации показали занятие, на котором дети разминались, играли в баскетбол, жонглировали, состязались в эстафете и выполняли другие активности.

По словам педагога, главное для нее - увлечь детей. Для этого она разрабатывает интересные развивающие занятия, использует различный инвентарь и психологические приемы, встречает малышей только с искренней улыбкой и любовью.

В детском саду Еремина занимается не только с детьми, но и с преподавателями и родителями. Коллектив детсада в текущем году первым из воспитательных учреждений принял участие в эстафете трудовых коллективов. Вместе с родителями педагог ходит в интерактивные походы.

Еремина родилась в семье известного марафонца и сама продолжает спортивные традиции. В ближайших планах у нее - принять участие в новогоднем марафоне с дочерью, а затем самой пройти длинную дистанцию.

В настоящее время Еремина вышла в финал федерального этапа IX Всероссийского конкурса «Воспитатели России», его итоги подведут в декабре.